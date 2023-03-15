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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси склоняется к продлению контракта с «ПСЖ»

15 Марта 2023 • 21:50 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, судя по всему, не покинет клуб по окончании сезона.

Стороны продолжают обсуждать продление контракта, в то время как действующее соглашение истекает уже в июне. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, на данный момент аргентинец склоняется к продолжению карьеры в Париже. Сценарии с возвращением в «Барселону» и переездом в неевропейский клуб по-прежнему не исключены, но их вероятность оценивается невысоко.

Лионель Месси записал себе в актив 18 забитых мячей и 17 ассистов в 31 поединке текущего сезона за команду Кристофа Галтье во всех соревнованиях.

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