Месси склоняется к продлению контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, судя по всему, не покинет клуб по окончании сезона.

Стороны продолжают обсуждать продление контракта, в то время как действующее соглашение истекает уже в июне. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, на данный момент аргентинец склоняется к продолжению карьеры в Париже. Сценарии с возвращением в «Барселону» и переездом в неевропейский клуб по-прежнему не исключены, но их вероятность оценивается невысоко.

Лионель Месси записал себе в актив 18 забитых мячей и 17 ассистов в 31 поединке текущего сезона за команду Кристофа Галтье во всех соревнованиях.