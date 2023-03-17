Месси пропустил тренировку «ПСЖ»

Аргентинский чемпион мира Лионель Месси пропустил сегодняшнюю тренировку своего клуба «ПСЖ», об этом сообщает издание L'Equipe. Причину источник, увы, не сообщает. Это происходит в непростой для Месси момент - ультрас «ПСЖ» и так считают, что аргентинец мало двигается на поле и готовы освистать его в воскресенье.

Вряд ли новости о том, что Месси пропускает тренировки, как-то изменят их мнение о нем в лучшую сторону. В следующем своем матче в рамках французского чемпионата парижскому гегемону предстоит сыграть с «Ренном», это случится в воскресенье, девятнадцатого марта.