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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси пропустил тренировку «ПСЖ»

17 Марта 2023 • 00:51 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
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19.03 19:05

Аргентинский чемпион мира Лионель Месси пропустил сегодняшнюю тренировку своего клуба «ПСЖ», об этом сообщает издание L'Equipe. Причину источник, увы, не сообщает. Это происходит в непростой для Месси момент - ультрас «ПСЖ» и так считают, что аргентинец мало двигается на поле и готовы освистать его в воскресенье.

Вряд ли новости о том, что Месси пропускает тренировки, как-то изменят их мнение о нем в лучшую сторону. В следующем своем матче в рамках французского чемпионата парижскому гегемону предстоит сыграть с «Ренном», это случится в воскресенье, девятнадцатого марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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