«ПСЖ» снова проиграл «Ренну», поставив крест на 35-матчевой домашней серии без поражений

В 28-м туре Лиги 1 «ПСЖ» в который раз удивил любителей футбола. Действующие чемпионы Франции уступили очередному представителю группы преследователей, «Ренну» - 0:2.

В первом тайме Лионель Месси и Килиан Мбаппе далеко не по разу били по воротам, но мяч упорно не шел в сетку, а Стив Манданда выручал и выручал. А перед уходом на перерыв Карл Токо-Экамби прорвался к воротам парижан по центру и забил. Только возобновилась игра, и гости снова отличились, прорыв слева с прострелом от Лесли Угочукву, и Арно Мюинга не мог промахнуться с линии вратарской. В целом после перерыва по шансам было равенство, а в итоге «Ренн» победил и вышел на пятое место, соперник лидирует с отрывом в 9 очков.

Если первую половину сезона «ПСЖ» прошел без потерь, то в новом году проиграл «Лансу», «Ренну», «Марселю», «Монако» и дважды «Баварии». Также прервалась 35-матчевая серия без поражений на «Парк де Пренс».