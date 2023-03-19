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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» снова проиграл «Ренну», поставив крест на 35-матчевой домашней серии без поражений

19 Марта 2023 • 21:04 Комментировать (6)
ПСЖ
0:2
Ренн
окончен

В 28-м туре Лиги 1 «ПСЖ» в который раз удивил любителей футбола. Действующие чемпионы Франции уступили очередному представителю группы преследователей, «Ренну» - 0:2.

В первом тайме Лионель Месси и Килиан Мбаппе далеко не по разу били по воротам, но мяч упорно не шел в сетку, а Стив Манданда выручал и выручал. А перед уходом на перерыв Карл Токо-Экамби прорвался к воротам парижан по центру и забил. Только возобновилась игра, и гости снова отличились, прорыв слева с прострелом от Лесли Угочукву, и Арно Мюинга не мог промахнуться с линии вратарской. В целом после перерыва по шансам было равенство, а в итоге «Ренн» победил и вышел на пятое место, соперник лидирует с отрывом в 9 очков.

Если первую половину сезона «ПСЖ» прошел без потерь, то в новом году проиграл «Лансу», «Ренну», «Марселю», «Монако» и дважды «Баварии». Также прервалась 35-матчевая серия без поражений на «Парк де Пренс».

Протокол игры  
ПСЖ0:2Ренн
  45'Токо-Экамби Карл (0:1)
  48'Мюинга Арно (0:2)
Доннарумма ДжанлуиджиБернат Хуан 56' (Саншеш Ренату ( 56') Данилу ПерейраБитшиабу Эль-ШадайПембеле Тимоте 46' (Заир-Эмери Уоррен ( 46'  80') Мендеш НунуФабиан Руис 56' (Экитике Уго ( 56') Верратти МаркоВитинья IIМесси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Фернандес НехемиаРико СерхиоГарби ИсмаэльЛетелье АлександрХусни Илиес
Манданда СтивОмари ВармедВу Кристофер  52'Теате АртурСпенс Джед 78' (Траоре Амари ( 78') Трюффер Адриен 5' (Мелинг Биргер ( 5') Угочукву Лесли 78' (Сантамария Батист ( 78') Буриго БенжаменДуэ Дезире 72' (Гуйри Амин ( 72') Токо-Экамби КарлМюинга Арно 78' (Салах Ибрагим ( 78')
Запасные: Тэт ФлавьенАлемдар ДоганБелосьян ЖенуэльРодон ДжоМайер Ловро
19 марта. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Sergey999
19 Марта 2023 в 22:22
Что то часто гному по губам водить стали))) свалит к саудитам по добру по здорову))) хотя Геша ему и там поводит, хехе)))
TEREX
19 Марта 2023 в 21:42
пжж без меськи и с меськай адна и та жы..)) ни какой разницы..)) а избалованый златыми мичами иво виличие ужэ строит планы..куды он паставит ачиридной трафей..))
Sergey999
19 Марта 2023 в 21:36
Бугагага)))) зм уже в кармане, че дальше напрягаться)))
ингерман
19 Марта 2023 в 21:24
ай а где была шмеци.. ай пади усю игру на бровке стояла.. А-ха-ха-ха! )))
Vova52
19 Марта 2023 в 21:22
Плохая защита, слабая середина,так можно и чемпионство упустить.....
InterSan
19 Марта 2023 в 21:19
Абсурд. Бред. Закройте клуб и начните все заново......
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