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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Исполнительный директор ПСВ Брандс: «Не думаю, что Симонс вернётся в «ПСЖ»

12 Марта 2023 • 15:38 Комментировать
ПСВ
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Через 2 ч. 7 мин.

Исполнительный директор ПСВ Марсель Брандс думает, что полузащитник Хави Симонс останется в команде на следующий сезон. Напомним, у «ПСЖ» есть опция обратного выкупа нидерландца за чисто символическую сумму.

«Не думаю, что Симонс следующим летом вернётся в «ПСЖ». Я убеждён, что в следующем сезоне Хави будет выступать именно за ПСВ. Мы работаем над тем, чтобы убрать опцию выкупа. Думаю, сам Симонс мечтает не только о «ПСЖ», его также привлекают варианты из Английской премьер-лиги», – цитирует Брандса журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Симонс отметился 11 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Марсель Брандс
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