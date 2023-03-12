Исполнительный директор ПСВ Брандс: «Не думаю, что Симонс вернётся в «ПСЖ»

Исполнительный директор ПСВ Марсель Брандс думает, что полузащитник Хави Симонс останется в команде на следующий сезон. Напомним, у «ПСЖ» есть опция обратного выкупа нидерландца за чисто символическую сумму.

«Не думаю, что Симонс следующим летом вернётся в «ПСЖ». Я убеждён, что в следующем сезоне Хави будет выступать именно за ПСВ. Мы работаем над тем, чтобы убрать опцию выкупа. Думаю, сам Симонс мечтает не только о «ПСЖ», его также привлекают варианты из Английской премьер-лиги», – цитирует Брандса журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Симонс отметился 11 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Нидерландов.