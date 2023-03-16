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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» начнёт переговоры с Рамосом в ближайшие недели

16 Марта 2023 • 00:33 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

«Пари Сен-Жермен» предложит новый контракт центральному защитнику Серхио Рамосу.

Действующий трудовой договор 36-летнего ветерана завершается в июне. Ранее стало известно, что руководство парижан готово продолжить сотрудничество с испанцем, если тот согласится на значительное сокращение заработной платы. По информации AS, стороны проведут переговоры уже в ближайшие недели. Шансов на успешный исход обсуждений становится всё больше.

Серхио Рамос отыграл 36 матчей за «ПСЖ» в нынешней кампании, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Цвета французского гранда он защищает с лета 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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