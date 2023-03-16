«ПСЖ» начнёт переговоры с Рамосом в ближайшие недели

«Пари Сен-Жермен» предложит новый контракт центральному защитнику Серхио Рамосу.

Действующий трудовой договор 36-летнего ветерана завершается в июне. Ранее стало известно, что руководство парижан готово продолжить сотрудничество с испанцем, если тот согласится на значительное сокращение заработной платы. По информации AS, стороны проведут переговоры уже в ближайшие недели. Шансов на успешный исход обсуждений становится всё больше.

Серхио Рамос отыграл 36 матчей за «ПСЖ» в нынешней кампании, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Цвета французского гранда он защищает с лета 2021 года.