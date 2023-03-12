Фабиан Руис хочет сменить «ПСЖ» на клуб Ла Лиги

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис планирует вернуться на родину.

26-летний игрок пополнил ряды парижан прошлым летом, перебравшись из «Наполи» за 23 млн евро. Хавбеку по-прежнему не удалось в полной мере раскрыться в новых условиях, что ставит под вопрос его дальнейшее пребывание в клубе. По сведениям El Gol Digital, Руис хотел бы продолжить карьеру в «Бетисе», в составе которого выступал ещё до перехода в «Наполи».

Фабиан Руис принял участие в 28 поединках «ПСЖ» во всех турнирах текущей кампании, записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 млн евро.