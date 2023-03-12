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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабиан Руис хочет сменить «ПСЖ» на клуб Ла Лиги

12 Марта 2023 • 21:34 Комментировать (1)
Бетис
...
Мальорка
19.03 16:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис планирует вернуться на родину.

26-летний игрок пополнил ряды парижан прошлым летом, перебравшись из «Наполи» за 23 млн евро. Хавбеку по-прежнему не удалось в полной мере раскрыться в новых условиях, что ставит под вопрос его дальнейшее пребывание в клубе. По сведениям El Gol Digital, Руис хотел бы продолжить карьеру в «Бетисе», в составе которого выступал ещё до перехода в «Наполи».

Фабиан Руис принял участие в 28 поединках «ПСЖ» во всех турнирах текущей кампании, записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 млн евро.

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БЕТИС МАЛЬОРКА
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
12 Марта 2023 в 21:54
слушайте он не настолько плох в этом сезоне, чтоб после наполи и псж переходить так низко как бетис, при всем к нему уважению. тем более парень относительно молодой. уверен найдутся на него претенденты из любой топ-лиги и из зоны ЛЧ.
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