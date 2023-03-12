Мбаппе забил 3000-й гол «ПСЖ» в высшем дивизионе Франции

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 3000-й гол этой французской команды в высшем футбольном дивизионе Франции. Об этом сообщает портал футбольной статистики Opta.

Однако «ПСЖ» стал лишь 12-м французским клубом, которому удалось достичь отметки в 3 000 забитых голов. Для этого парижанам потребовалось 1 858 матчей.

Напомним, что в прошлый футбольный уикэнд Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», обойдя в списке Эдинсона Кавани.

А вчера Мбаппе на последних минутах забил решающий гол парижан в ворота «Бреста» в рамках выездной встречи, матч завершился со счётом 2:1.