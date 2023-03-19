​Месси освистали на стадионе «ПСЖ»

В воскресенье вечером в чемпионате Франции проходит матч между «ПСЖ» и «Ренном». Незадолго до старта игры на «Парк де Пренс» диктор объявлял составы команд. Журналист Cadena SER Андрес Онрубиа Рамос опубликовал в социальных сетях видео с фрагментом, на котором диктор представляла нападающих – Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

На фамилию Месси часть болельщиков отреагировала свистом. При этом нашлись и те фанаты «ПСЖ», которые аплодировали аргентинцу, отмечает журналист.

Что касается фамилии Мбаппе, то публика встретила её бурными овациями.

Отметим, что действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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