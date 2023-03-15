Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

«Сандерленд» может выкупить Мишю у «ПСЖ» за 2,5 миллионов евро

15 Марта 2023 • 15:43 Комментировать
Сандерленд
...
Шеффилд Юнайтед
1 3.40 X 3.25 2 2.20
Через 6 ч. 19 мин.

Английский «Сандерленд» может воспользоваться опцией выкупа полузащитника Эдуара Мишю. Напомним, француз выступает за «чёрных котов» на правах аренды из «ПСЖ».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, у «Сандерленда» в конце сезона будет право выкупа Мишю за 2,5 миллиона евро. Если «чёрные коты» смогут получить повышение и выйти в Английскую премьер-лигу, сумма выкупа увеличится до 5 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Мишю заинтересован клуб из высшего дивизиона Англии. Речь идёт о лондонском «Фулхэме», который не прочь переманить полузащитника  в свои ряды.

Мишю в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Чемпионшипе, где не отметился ни одним голевым действием.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд ПСЖ Эдуар Мишю
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САНДЕРЛЕНД ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.03.23 в 22:45
Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
Норвич Норвич
3.70 3.35 2.03
Видео
15.03.23 в 22:45
Лутон Таун Лутон Таун
Бристоль Сити Бристоль Сити
1.97 3.40 3.90
Видео
15.03.23 в 22:45
Блэкберн Блэкберн
Рединг Рединг
1.90 3.55 4.00
Видео
15.03.23 в 22:45
Халл Сити Халл Сити
Бёрнли Бёрнли
3.90 3.40 1.97
Видео
15.03.23 в 22:45
Кардифф Сити Кардифф Сити
Вест Бромвич Вест Бромвич
3.25 3.15 2.30
Видео
15.03.23 в 23:00
Сандерленд Сандерленд
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
3.00 3.35 2.36
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Марта
15:43 · Англия. Чемпионшип
«Сандерленд» может выкупить Мишю у «ПСЖ» за 2,5 миллионов евро
10 Марта
21:30 · Англия. Премьер-лига
Компани рассказал, кто из тренеров оказал на него наибольшее влияние
09 Марта
00:43 · Англия. Чемпионшип
Ропот в «Уотфорде» - сотрудники клуба недовольны тем, что с них стали брать деньги за обеды
08 Марта
01:56 · Англия. Премьер-лига
Каррик может возглавить клуб АПЛ
00:20 · Англия. Чемпионшип
Уайлдер возглавил «Уотфорд» вместо Билича
07 Марта
20:48 · Англия. Чемпионшип
«Уотфорд» отправил в отставку Билича
28 Февраля
22:49 · Англия. Чемпионшип
Хайкин начнёт кубковую встречу против «Манчестер Сити» на скамейке
23 Февраля
08:16 · Англия. Чемпионшип
Игрок «Боруссии» Бейер может подписать с «Бёрнли» полноценный контракт
22 Февраля
11:32 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Два российских топ-клуба выходили со мной на связь по Яннулису»
21 Февраля
06:31 · Англия. Чемпионшип
Австралийский актёр Хью Джекман заявил о намерении... сыграть за «Норвич»
06:10 · Англия. Чемпионшип
«Одна победа за 12 матчей» - «КПР» избавился от Критчли
10 Февраля
18:18 · Англия. Чемпионшип
Компани признали тренером месяца в Чемпионшипе
09:18 · Англия. Чемпионшип
Бывший тренер «Вест Бромвича» — о Гнабри: «Когда я его тренировал, он и близко не был к уровню «Баварии»
09 Февраля
23:10 · Англия. Чемпионшип
Кафанов прокомментировал переход Хайкина в «Бристоль»
07 Февраля
23:50 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» вынужден вычеркнуть одного из кандидатов на роль сменщика Марша
Все новости
Рекомендуем