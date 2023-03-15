«Сандерленд» может выкупить Мишю у «ПСЖ» за 2,5 миллионов евро

Английский «Сандерленд» может воспользоваться опцией выкупа полузащитника Эдуара Мишю. Напомним, француз выступает за «чёрных котов» на правах аренды из «ПСЖ».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, у «Сандерленда» в конце сезона будет право выкупа Мишю за 2,5 миллиона евро. Если «чёрные коты» смогут получить повышение и выйти в Английскую премьер-лигу, сумма выкупа увеличится до 5 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Мишю заинтересован клуб из высшего дивизиона Англии. Речь идёт о лондонском «Фулхэме», который не прочь переманить полузащитника в свои ряды.

Мишю в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Чемпионшипе, где не отметился ни одним голевым действием.