Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может быть уволен после завершения сезона.

Французский специалист, назначенный прошлым летом, не справился с главной задачей – не сумел добиться успеха с командой в Лиге чемпионов. Парижане, напомним, уступили на стадии 1/8 финала мюнхенской «Баварии» (0:3 по сумме двух встреч). Согласно сведениям El Nacional, в «ПСЖ» приняли решение расстаться с Галтье по окончании сезона. Заменить его может Зинедин Зидан.

Трудовой договор Кристофа Галтье с парижским грандом рассчитан до лета 2024 года. После 27 туров французской Лиги 1 команда занимает первую строчку, опережая «Марсель» на десять очков.