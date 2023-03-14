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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» приняли решение относительно будущего Галтье слухи

14 Марта 2023 • 01:05 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может быть уволен после завершения сезона.

Французский специалист, назначенный прошлым летом, не справился с главной задачей – не сумел добиться успеха с командой в Лиге чемпионов. Парижане, напомним, уступили на стадии 1/8 финала мюнхенской «Баварии» (0:3 по сумме двух встреч). Согласно сведениям El Nacional, в «ПСЖ» приняли решение расстаться с Галтье по окончании сезона. Заменить его может Зинедин Зидан.

Трудовой договор Кристофа Галтье с парижским грандом рассчитан до лета 2024 года. После 27 туров французской Лиги 1 команда занимает первую строчку, опережая «Марсель» на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Кристоф Галтье
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