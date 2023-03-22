Саркози пытается убедить Зидана возглавить «ПСЖ»

Бывший французский президент Николя Саркози считает себя большим советчиком - в прошлом году он насоветовал Килиану Мбаппе остаться в «ПСЖ», а теперь пытается подыскать клубу нового тренера.

Как сообщает Le10Sport, сейчас Саркози пытается повлиять на Зинедина Зидана с тем, чтобы тот возглавил «ПСЖ». Что на этот счет думает «Зизу» - сказать трудно. Возможно, действительно раздумывает, а, возможно, вспоминает и других людей, которым Саркози в прошлом уже «насоветовал» - как ливийский лидер Муанмар Каддафи, которому доверие к Саркози и его болтовне обошлось слишком дорого.

Но это совсем уже не футбольная история.