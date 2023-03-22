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Чемпионат Франции. Лига 1

Саркози пытается убедить Зидана возглавить «ПСЖ»

22 Марта 2023 • 04:34 Комментировать
ПСЖ
0:2
Ренн
окончен

Бывший французский президент Николя Саркози считает себя большим советчиком - в прошлом году он насоветовал Килиану Мбаппе остаться в «ПСЖ», а теперь пытается подыскать клубу нового тренера.

Как сообщает Le10Sport, сейчас Саркози пытается повлиять на Зинедина Зидана с тем, чтобы тот возглавил «ПСЖ». Что на этот счет думает «Зизу» - сказать трудно. Возможно, действительно раздумывает, а, возможно, вспоминает и других людей, которым Саркози в прошлом уже «насоветовал» - как ливийский лидер Муанмар Каддафи, которому доверие к Саркози и его болтовне обошлось слишком дорого.

Но это совсем уже не футбольная история. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Николя Саркози
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