​Месси и Мбаппе – в атаке «ПСЖ» на матч с «Ренном»

В воскресенье вечером «ПСЖ» проведёт домашний матч Лиги 1 против «Ренна». Рулевой парижской команды Кристоф Галтье принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Доннарумма, Пембеле, Бернат, Данило, Битшиабу, Мендеш, Верратти, Фабиан Руис, Витинья, Месси, Мбаппе.

Матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Ренном» стартует в 19:05 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Парк де Пренс» можно будет в текстовой трансляции.

«ПСЖ» на текущий момент уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая второй «Ланс» на девять очков.