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Чемпионат Франции. Лига 1

​Ротен: «Месси можно освистать»

18 Марта 2023 • 16:11 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
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19.03 19:05

Экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен снова высказался о Лионеле Месси. Бывший футболист считает, что фанаты могут освистать аргентинца.

Ранее появлялись сообщения о том, что ультрас «ПСЖ» планируют освистать Лионеля Месси. Впрочем, информация не подтвердилась.

«Будь то Месси или другой игрок, его можно освистать. Почему фанаты должны воздержаться? Потому что это Месси? Почему? Фанат всегда имеет право высказать своё мнение. Месси можно освистать – он такой же, как и другие игроки», - сказал Ротен RMC.

Напомним, что «ПСЖ» завершил выступления в Лиге чемпионов уже по итогам 1/8 финала, уступив «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жером Ротен
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