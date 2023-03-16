Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжает переговоры с клубом по новому контракту.

Нынешнее соглашение 35-летней суперзвезды истекает по окончании сезона, однако игрок не торопится ставить подпись под обновлённым договором. Согласно информации RMC Sport, Месси рассчитывает на те же контрактные условия, что прописаны в контракте Килиана Мбаппе, и руководство «ПСЖ» пока не готово удовлетворить такие требования.

Лионель Месси защищает цвета парижского гранда с 2021 года. В текущем сезоне форвард отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами, отыграв за команду Кристофа Галтье 31 матч во всех соревнованиях.