​Ультрас «ПСЖ» не будут выступать против Месси

Накануне в прессе появилась информация о готовящейся акции ультрас «ПСЖ». Они якобы собирались выступить против Лионеля Месси, освистав его. Впрочем, информация не соответствует действительности. Как сообщает авторитетный портал Goal, никакой акции против Месси не планируется.

Более того, на страницах Mundo Deportivo публикация о готовящейся акции против Месси со словами представителей ультрас была удалена.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. В последнее время активизировались слухи о возможном возвращении звёздного аргентинского футболиста в «Барселону».

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