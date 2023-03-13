Фабрицио Романо: «Я не знаю об интересе «ПСЖ» к Пау Торресу»

Известный журналист Фабрицио Романо высказался о возможном переходе защитника «Вильярреала» Пау Торреса в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб намерен усилить линию обороны и рассматривает 26-летнего испанца в качестве одной из своих главных трансферных целей.

По словам Романо, пока слишком рано говорить о возможных покупках «ПСЖ».

«Я не знаю об интересе «ПСЖ» к Пау Торресу. «ПСЖ» даже не знает, кто будет следующим тренером, поэтому слишком рано предсказывать трансферное цели», — сказал Романо.

Действующий контракт Торреса с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «жёлтой субмарины» 27 матчей, не отметившись в них результативными действиями.