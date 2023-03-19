Месси встретится с руководством саудовского «Аль-Хиляля»

Появились новые подробности касаемо будущего одного из лучших футболистов мира – форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

По информации журналиста Руди Галетти, которой он любезно поделился в своих соцсетях, в начале апреля звёздный аргентинец встретится с руководством клуба «Аль-Хиляль» из столицы Саудовской Аравии – города Эр-Рияд.

Ранее мы уже писали, что Месси может пойти по стопам другой звезды футбола Криштиану Роналду и переехать в Саудовскую Аравию. Не исключено и возвращение 35-летнего аргентинца в «Барселону».

В любом случае, новое соглашение с нынешним клубом, французским «ПСЖ», Месси пока не подписал. А истекает оно уже через несколько месяцев – в середине 2023 года.