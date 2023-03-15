«ПСЖ» и Маркиньос почти согласовали все условия нового контракта

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос близок к подписанию нового контракта с клубом.

О переговорах между бразильцем и руководством парижского гранда стало известно несколько месяцев назад. Как утверждается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, сейчас сделка находится на финальной стадии. 28-летний футболист принял почти все условия обновлённого договора, рассчитанного до 2027 года. В скором времени стороны должны урегулировать последние детали, после чего соглашение будет подписано.

Маркиньос защищает цвета «ПСЖ» с 2013 года. В текущем сезоне он вышел на поле 35 раз, отметившись двумя голами.