Месси оформил 300-й ассист в карьере на клубном уровне

Легендарный форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси вчера в матче против «Бреста» в рамках Лиги 1 (2:1) оформил свой 300-й ассист в карьере на клубном уровне. Об этом в своих соцсетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что парижанам во вчерашнем матче удалось добыть победу на последних минутах матча благодаря голу Килиана Мбаппе. Ассист на него сделал как раз Месси.

Отметим, что в текущем сезоне у Месси набралось уже 18 голов и 13 ассистов во всех турнирах за парижский клуб.

Благодаря победе «ПСЖ» оторвался от идущего на втором месте в Лиге 1 «Марселя» на 11 очков как минимум до сегодняшнего дня.