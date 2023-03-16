Рамос получил травму на тренировке «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос досрочно завершил тренировку из-за травмы.

Парижане проведут свой следующий матч в воскресенье – в соперниках будет «Ренн». Сегодняшнее тренировочное занятие сложилось неудачно для 36-летнего ветерана, который был вынужден досрочно покинуть поле из-за повреждения, докладывает журналист Лоик Танзи. Характер и степень серьёзности травмы пока не выявлены.

Серхио Рамос провёл 36 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и одним голевым пасом. Контракт испанца с клубом истекает в июне.