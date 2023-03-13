Месси в следующем сезоне хочет выступать в Лиге чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси не намерен покидать европейский континент по окончанию нынешнего сезона. По информации от журналиста Адриена Гренье, аргентинец хочет в следующей кампании выступать в Лиге чемпионов.

Месси настроен по-прежнему выступать на самом высоком уровне, чтобы быть готовым к Копа Америка 2024. При этом источник сообщает, что в данный момент Месси ведёт переговоры только с одним клубом – «ПСЖ», за который выступает с лета 2021 года.

Отметим, ранее ходили слухи о возвращении Месси в «Барселону», но это событие вряд ли состоится на фоне проблем каталонского клуба с зарплатной ведомостью.