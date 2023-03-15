Планы Месси не изменились – он намерен остаться в Европе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не планирует переезжать в Саудовскую Аравию или США.

35-летний футболист до сих пор не продлил истекающий в июне контракт с «ПСЖ». На аргентинца давно претендует американский «Интер Майами», а представляющий Саудовскую Аравию «Аль-Иттихад», по слухам, приготовил для чемпиона мира сверхвыгодное предложение. Несмотря на это, как отмечает журналист Флоран Торшу, Месси по-прежнему не собирается покидать Европу. В случае ухода из «ПСЖ» он перейдёт в другой клуб из ведущего европейского чемпионата.

В подписании Лионеля Месси также заинтересована «Барселона», однако её возможности ограничены из-за финансовых трудностей.