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Чемпионат Франции. Лига 1

Планы Месси не изменились – он намерен остаться в Европе

15 Марта 2023 • 23:53 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не планирует переезжать в Саудовскую Аравию или США.

35-летний футболист до сих пор не продлил истекающий в июне контракт с «ПСЖ». На аргентинца давно претендует американский «Интер Майами», а представляющий Саудовскую Аравию «Аль-Иттихад», по слухам, приготовил для чемпиона мира сверхвыгодное предложение. Несмотря на это, как отмечает журналист Флоран Торшу, Месси по-прежнему не собирается покидать Европу. В случае ухода из «ПСЖ» он перейдёт в другой клуб из ведущего европейского чемпионата.

В подписании Лионеля Месси также заинтересована «Барселона», однако её возможности ограничены из-за финансовых трудностей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Аль-Иттихад Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ РЕНН
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