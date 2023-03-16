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Чемпионат Франции. Лига 1

​Ультрас «ПСЖ» выдвинули претензию Месси – они хотят ухода звёздного аргентинца

16 Марта 2023 • 15:36 Комментировать (3)
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

«ПСЖ» снова разочаровал своих болельщиков ранним вылетом из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала команда Кристофа Галтье уступила «Баварии» - 0:1 дома, 0:2 на выезде. Как сообщает MundoDeportivo, ультрас «ПСЖ» собираются выступить против звёздного Лионеля Месси на ближайшем матче Лиги 1. 

«Мы будем освистывать его. Он получает слишком много [денег] в соотношении с тем, что он предлагает на поле. Мы не хотим, чтобы он оставался», - сказал один из участников будущей акции.

Напомним, что действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Позиция активных фанатов может повлиять на решение 35-летнего форварда по его будущему.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (3)
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ингерман
16 Марта 2023 в 16:00
ай шмеци и ты тожа папал? так што придеца тибе ехаць в аравию на годик.. потом если кришти те разрешиц палучешь бонусом еще адзын.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
16 Марта 2023 в 15:59
Ультрансвеститы??... Это к Геше... А-ха-ха-ха...
ALKL
16 Марта 2023 в 15:42
А что вы хотели то? Ему пох на футбол, он пришел деньги зарабатывать...
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