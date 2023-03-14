​Месси может пойти по стопам Роналду и зарабатывать ещё больше - раскрыта невероятная сумма

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. Слухи продолжают связывать звёздного аргентинца с переездом в Саудовскую Аравию. Интерес к Месси проявляет «Аль-Хиляль», который является конкурентом «Аль-Насра», где с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

По данным El Chiringuito TV, отец Лионеля Месси, Хорхе, потребовал у «Аль-Хиляла» 600 миллионов евро по контракту на два года. У аргентинца считают, что он должен зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду, ведь он моложе.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.

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