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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси может пойти по стопам Роналду и зарабатывать ещё больше - раскрыта невероятная сумма

14 Марта 2023 • 16:30 Комментировать (1)

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. Слухи продолжают связывать звёздного аргентинца с переездом в Саудовскую Аравию. Интерес к Месси проявляет «Аль-Хиляль», который является конкурентом «Аль-Насра», где с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

По данным El Chiringuito TV, отец Лионеля Месси, Хорхе, потребовал у «Аль-Хиляла» 600 миллионов евро по контракту на два года. У аргентинца считают, что он должен зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду, ведь он моложе.   

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.

Раскрыт необычный пункт из космического контракта Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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One Live
14 Марта 2023 в 16:36
Я так понимаю Месси уже бежит теряя тапки)))
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