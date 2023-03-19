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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Совпадение? Не думаю» - Ким Кардашьян снова принесла неудачу, появившись на футболе

19 Марта 2023 • 21:53 Комментировать
ПСЖ
0:2
Ренн
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В четверг известная теледива Ким Кардашьян оказалась в Лондоне и посетила ответный матч Лиги Европы между «Арсеналом» лиссабонским «Спортингом». Появление Кардашьян принесло команде испанского специалиста Микеля Артета неудачу - «Арсенал» уступил в серии пенальти и вылетел из Лиги Европы.

А сегодня Кардашьян появилась уже в Париже на игре между «ПСЖ» и «Реймсом» - и, надо же, фаворит также проиграл, не забив ни мяча! Команда Кристофа Галтье пропустила два безответных мяча, хотя и продолжает с достаточно большим отрывом оставаться лидером турнирной таблицы французского чемпионата Лиги 1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Ким Кардашьян
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