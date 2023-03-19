​«Совпадение? Не думаю» - Ким Кардашьян снова принесла неудачу, появившись на футболе

В четверг известная теледива Ким Кардашьян оказалась в Лондоне и посетила ответный матч Лиги Европы между «Арсеналом» лиссабонским «Спортингом». Появление Кардашьян принесло команде испанского специалиста Микеля Артета неудачу - «Арсенал» уступил в серии пенальти и вылетел из Лиги Европы.

А сегодня Кардашьян появилась уже в Париже на игре между «ПСЖ» и «Реймсом» - и, надо же, фаворит также проиграл, не забив ни мяча! Команда Кристофа Галтье пропустила два безответных мяча, хотя и продолжает с достаточно большим отрывом оставаться лидером турнирной таблицы французского чемпионата Лиги 1.