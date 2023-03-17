«ПСЖ» вынужден обойтись без трёх футболистов в матче с «Ренном»

Три футболиста «ПСЖ» не смогут помочь своей команде в ближайшем туре чемпионата Франции, где их команда сыграет с «Ренном».

По информации от журналиста Адриена Гренье, в матче с «Ренном» не примут участие защитники Серхио Рамос, Ашраф Хакими и Норди Мукиэле. Все перечисленные игроки сейчас страдают из-за повреждений.

Напомним, что в матче с «Ренном» также не сможет сыграть нападающий Неймар, который выбыл из строя до конца сезона. Команда Кристофа Галтье в данный момент занимает первое место в чемпионате Франции. Отрыв «ПСЖ» от ближайших преследователей в борьбе за чемпионство составляет 10 очков.