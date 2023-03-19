ПСЖ - Ренн: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«ПСЖ» создал себе неплохой отрыв в чемпионате Франции в основном из-за осечек конкурентов и может спокойно доигрывать турнир до конца. Сегодня в соперниках у лидеров «Ренн», пятая команда соревнований. Вряд ли она может навязать серьезную борьбу парижанам, но интрига в том, что они как раз и проигрывали многим конкурентам в середине этого сезона.

Кто в итоге победит, можно посмотреть в 19:05 на «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.