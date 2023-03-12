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Чемпионат Франции. Лига 1

Саншеш попал в число игроков, чьё дальнейшее пребывание в «ПСЖ» находится под вопросом

12 Марта 2023 • 23:38 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Португалец пока не оправдал ожиданий в Париже – он регулярно травмируется и крайне редко попадает в стартовый состав. Ранее сообщалось, что летом клуб планирует расстаться с Карлосом Солером, Хуаном Бернатом и Уго Экитике, однако, по информации L’Equipe, положение Саншеша также подвергается сомнению. В ближайшие недели клуб тщательно изучит целесообразность дальнейшего пребывания 25-летнего хавбека в команде. То же самое касается и Фабиана Руиса, который, как и Саншеш, пришёл в команду прошлым летом.

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ПСЖ Ренату Саншеш Фабиан Руис трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ РЕНН
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