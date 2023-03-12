Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн интересен «Пари Сен-Жермен».

Французский гранд планирует освежить атакующую линию грядущим летом. По информации RMC, парижане готовы предложить за лучшего бомбардира Английской премьер-лиги чуть менее 200 млн евро. Идея клуба заключается в том, чтобы построить долгосрочный проект вокруг двух самых дорогостоящих футболистов мира – Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

Действующий контракт 22-летнего норвежца с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 170 млн евро. В активе Холанна 33 гола в 34 матчах текущей кампании.