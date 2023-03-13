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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар планирует завершить карьеру в «ПСЖ»

13 Марта 2023 • 11:04 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

Нападающий «ПСЖ» Неймар не намерен никуда уходить следующим летом. По информации от журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, бразилец твёрдо намерен завершить карьеру в парижском клубе.

В данный момент Неймару 31, а его контракт с «ПСЖ» подходит к концу летом 2027 года. На момент истечения срока соглашения футболисту будет 35 лет – именно в этом возрасте бразилец планирует повесить бутсы на гвоздь.

Ранее ходили слухи о том, что «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара следующим летом. В услугах футболиста якобы был заинтересован лондонский «Челси», но источник заверяет, что бразилец не собирается никуда уходить.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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