Неймар планирует завершить карьеру в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не намерен никуда уходить следующим летом. По информации от журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, бразилец твёрдо намерен завершить карьеру в парижском клубе.

В данный момент Неймару 31, а его контракт с «ПСЖ» подходит к концу летом 2027 года. На момент истечения срока соглашения футболисту будет 35 лет – именно в этом возрасте бразилец планирует повесить бутсы на гвоздь.

Ранее ходили слухи о том, что «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара следующим летом. В услугах футболиста якобы был заинтересован лондонский «Челси», но источник заверяет, что бразилец не собирается никуда уходить.