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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, почему Месси досрочно завершил тренировку «ПСЖ»

18 Марта 2023 • 00:12 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
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19.03 19:05

На днях в прессе появились слухи о расколе между Лионелем Месси и главным тренером «ПСЖ» Кристофом Галтье. Поводом стал тот факт, что звёздный аргентинский форвард досрочно завершил тренировочное занятие команды. Впрочем, слухи не подтвердились. Как стало известно Get French Football News, Месси завершил тренировку раньше по причине дискомфорта в приводящей мышце.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье – против «Ренна». Судя по всему, Лионель Месси будет готов сыграть, ведь в пятницу он уже тренировался.

Действующий контракт Лионеля Месси рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ультрас «ПСЖ» не будут выступать против Месси

Галтье высказался о ситуации с контрактом Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ РЕНН
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