«ПСЖ» приостановил переговорный процесс с двумя звёздными футболистами. Речь идёт о форварде Лионеле Месси и защитнике Серхио Рамосе. Об этом рассказывает Mirror, ссылаясь на издание L’Equipe.

Причина, по которой клуб взял паузу, заключается в ситуации с финансовым fair play. «ПСЖ» был одним из 10 клубов, оштрафованных за нарушения финансовых правил в сезоне 2020/2021. Парижане заплатили 10 миллионов евро штрафа, плюс они условно были оштрафованы ещё на 45 миллионов евро.

В последние годы «ПСЖ» отчитывается об убытках, и чтобы не допустить более серьёзных санкций со стороны УЕФА (помимо штрафов речь может пойти о запрете регистрации игроков на еврокубки или даже исключение из Лиги чемпионов) клубу, возможно, придётся принимать сложные решения. Может получиться так, что подписать новые контракты с Месси и Рамосом будет невозможно.

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