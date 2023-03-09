«ПСЖ» намерен усилить защиту и полузащиту – клуб обозначил три цели

«Пари Сен-Жермен» планирует освежить состав в летнее трансферное окно.

После очередной неудачи в Лиге чемпионов гранд французского футбола вновь намерен провести «перезагрузку» в своих рядах. По информации журналиста Лоика Танзи, один из приоритетов клуба – усиления центра защиты и полузащиты. В числе главных целей фигурируют центрбек «Вильярреала» Пау Торрес, об интересе к которому уже сообщалось раньше, а также хавбеки Ману Коне и Ибрагим Сангаре, выступающие за «Боруссию» Мёнхенгладбах и ПСВ соответственно.

Ранее стало известно, что дела «ПСЖ» на трансферном рынке продолжит вести Луиш Кампуш, планирующий остаться в клубе.