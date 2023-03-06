Месси — о Мбаппе: «Забить три гола в финале ЧМ-2022 и не стать чемпионом — это безумие»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался об игре своего партнёра Килиана Мбаппе в финале катарского чемпионата мира.

«Это был действительно захватывающий финал, сумасшедший матч. Игра Килиана тоже была великолепной. Забить три гола в финале и не стать чемпионом — это безумие», — заявил легендарный аргентинец, чьи слова приводит пресс-служба парижан.

Напомним, что в финале катарского мундиаля сборные Аргентины и Франции сыграли вничью со счётом 3:3 с дублем Месси и хет-триком Мбаппе. В серии послематчевых ударов «альбиселесте» оказались успешнее, завоевав третье золото мировых первенств в истории.