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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси — о Мбаппе: «Забить три гола в финале ЧМ-2022 и не стать чемпионом — это безумие»

06 Марта 2023 • 21:32 Комментировать (1)
Брест
...
ПСЖ
11.03 23:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался об игре своего партнёра Килиана Мбаппе в финале катарского чемпионата мира.

«Это был действительно захватывающий финал, сумасшедший матч. Игра Килиана тоже была великолепной. Забить три гола в финале и не стать чемпионом — это безумие», — заявил легендарный аргентинец, чьи слова приводит пресс-служба парижан.

Напомним, что в финале катарского мундиаля сборные Аргентины и Франции сыграли вничью со счётом 3:3 с дублем Месси и хет-триком Мбаппе. В серии послематчевых ударов «альбиселесте» оказались успешнее, завоевав третье золото мировых первенств в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Чм-2022 Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
06 Марта 2023 в 21:41
Так получилось... Что ж тут сделаешь..
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