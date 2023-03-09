Канчельскис: «Когда в одной команде играет много звезд, это не есть хорошо, это и влияет на «ПСЖ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о большом количестве звёздных игроков во французском «ПСЖ».

«Когда в одной команде играет много звёзд, это не есть хорошо. Это и влияет на «ПСЖ». Ну, если они хотят платить деньги - пусть платят, это уже их проблемы», - приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Специалист заявил, что с футболистами такой величины, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе работать очень трудно, для этого нужно обладать харизмой и авторитетом. В данный момент наставником парижан является Кристоф Галтье.

Кто спаривался бы с такой непростой задачей, так это известный спортсмен Зинедин Зидан, заключил эксперт.