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Чемпионат Франции. Лига 1

Канчельскис: «Когда в одной команде играет много звезд, это не есть хорошо, это и влияет на «ПСЖ»

09 Марта 2023 • 21:43 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
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11.03 23:00

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о большом количестве звёздных игроков во французском «ПСЖ».

«Когда в одной команде играет много звёзд, это не есть хорошо. Это и влияет на «ПСЖ». Ну, если они хотят платить деньги - пусть платят, это уже их проблемы», - приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Специалист заявил, что с футболистами такой величины, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе работать очень трудно, для этого нужно обладать харизмой и авторитетом. В данный момент наставником парижан является Кристоф Галтье.

Кто спаривался бы с такой непростой задачей, так это известный спортсмен Зинедин Зидан, заключил эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Андрей Канчельскис Кристоф Галтье
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БРЕСТ ПСЖ
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