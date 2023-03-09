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Чемпионат Франции. Лига 1

Эвра: «Если бы у Месси была такая же трудовая этика, как у Роналду, у него сегодня было бы около 15 «Золотых мячей»

09 Марта 2023 • 15:05 Комментировать (1)
Аль-Иттихад Джидда
...
Аль-Наср Эр-Рияд
Через 4 ч. 32 мин.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра сравнил своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

Эвра признался, что в споре двух великих футболистов он отдаёт предпочтение португальцу, так как восхищается его трудовой этикой.

«Бог просто дал Месси талант, а Криштиану должен был работать над этим. Если бы у Месси была такая же трудовая этика, как у Роналду, у него сегодня было бы около 15 «Золотых мячей», — приводит слова Эвра Goal.

Напомним, что сейчас в активе 35-летнего Месси семь «Золотых мячей» (самая престижная индивидуальная награда мирового футбола). По этому показателю аргентинец является рекордсменом. 38-летний Роналду, в свою очередь, выигрывал эту награду пять раз. В настоящий момент звёздный португалец выступает за саудовский клуб «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Патрис Эвра Аль-Наср
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АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Марта 2023 в 15:19
Этика?.. Зачем?... У Месси есть Экитика... А-ха-ха-ха...
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