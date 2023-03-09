Эвра: «Если бы у Месси была такая же трудовая этика, как у Роналду, у него сегодня было бы около 15 «Золотых мячей»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра сравнил своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

Эвра признался, что в споре двух великих футболистов он отдаёт предпочтение португальцу, так как восхищается его трудовой этикой.

«Бог просто дал Месси талант, а Криштиану должен был работать над этим. Если бы у Месси была такая же трудовая этика, как у Роналду, у него сегодня было бы около 15 «Золотых мячей», — приводит слова Эвра Goal.

Напомним, что сейчас в активе 35-летнего Месси семь «Золотых мячей» (самая престижная индивидуальная награда мирового футбола). По этому показателю аргентинец является рекордсменом. 38-летний Роналду, в свою очередь, выигрывал эту награду пять раз. В настоящий момент звёздный португалец выступает за саудовский клуб «Аль-Наср».