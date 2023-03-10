«ПСЖ» попытается усилить атаку звездой Серии А

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Известно, что летом ряды парижан могут покинуть двое из звёздного трио Неймар – Мбаппе – Месси. Руководство клуба рассматривает различные варианты подписаний в атаку, а одной из главных целей считается Осимхен. По сведениям журналиста Лоика Танзи, советник «ПСЖ» Луиш Кампуш сделает всё возможное, чтобы убедить 24-летнего игрока переехать во Францию, несмотря на его мечту попробовать силы в Английской премьер-лиге.

Виктор Осимхен возглавляет список бомбардиров Серии А с 19 голами в 21 матче. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 70 млн евро.