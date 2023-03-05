Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»

Французская звезда футбола Килиан Мбаппе в свои 24 года стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». Мбаппе забил один гол в концовке домашнего матча против «Нанта» (4:2) и теперь единолично возглавил список лучших страйкеров парижан, обойдя Эдинсона Кавани. Всего у Мбаппе 201 гол за французский топ-клуб, молодой игрок выступает за «ПСЖ» с 2017 года.

В составе своего клуба Мбаппе стал четырёхкратным чемпионом Франции, дважды брал Кубок французской лиги, трижды – Кубок Франции, доходил до финала Лиги чемпионов УЕФА в 2020 году.

На следующей неделе, напомним, парижан ожидает ответная игра в Мюнхене против «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.