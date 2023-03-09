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«ПСЖ» может подписать Магуайра слухи

09 Марта 2023 • 22:46 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
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11.03 23:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр интересен «Пари Сен-Жермен».

30-летний футболист получает крайне мало игровой практики в текущем сезоне, и летом, вероятно, «красные дьяволы» охотно расстанутся со своим капитаном. По информации The Sun, подписать Магуайра готов «ПСЖ», планирующий усилить линию обороны в летнее трансферное окно. Руководство парижан готово предложить за англичанина порядка 57 млн евро. Отмечается также, что аналогичную сумму французский гранд предлагал за центрбека и в январе, но сделка сорвалась.

Гарри Магуайр провёл 21 матч за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Его трансферная стоимость, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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БРЕСТ ПСЖ
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