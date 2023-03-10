Ману Коне – об интересе «ПСЖ»: «Это здорово»

Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Ману Коне рассказал, что думает о возможном переходе в «Пари Сен-Жермен».

Парижане задумали перестройку в летнее трансферное окно, и 21-летний хавбек был назван в числе основных целей клуба.

«Интерес «ПСЖ» – это здорово. Я родился в Париже, и это отличный клуб, выступающий на высоком уровне. В составе «ПСЖ» много выдающихся игроков. Я остаюсь профессионалом, поэтому верен своему нынешнему клубу. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – цитирует Telefoot футболиста.

Ману Коне отметился одним голом и одним ассистом в 22 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.