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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ману Коне – об интересе «ПСЖ»: «Это здорово»

10 Марта 2023 • 21:37 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
...
Боруссия М
Через 18 ч. 8 мин.

Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Ману Коне рассказал, что думает о возможном переходе в «Пари Сен-Жермен».

Парижане задумали перестройку в летнее трансферное окно, и 21-летний хавбек был назван в числе основных целей клуба.

«Интерес «ПСЖ» – это здорово. Я родился в Париже, и это отличный клуб, выступающий на высоком уровне. В составе «ПСЖ» много выдающихся игроков. Я остаюсь профессионалом, поэтому верен своему нынешнему клубу. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – цитирует Telefoot футболиста.

Ману Коне отметился одним голом и одним ассистом в 22 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Ману Коне
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РБ ЛЕЙПЦИГ БОРУССИЯ М
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Марта 2023 в 23:02
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