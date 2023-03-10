«ПСЖ» вчера провёл собрание, чтобы решить будущее Галтье

Руководство «ПСЖ» вчера провело собрание с целью обсудить будущее главного тренера Кристофа Галтье. Напомним, парижская команда на днях вылетела из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала от «Баварии».

По информации от журналиста Маттео Моретто, в Париже обеспокоены результатами команды под руководством Галтье. Несмотря на лидерство в Лиге 1, ранее «ПСЖ» также вылетел из Кубка Франции.

Начиная с 2017 года, «ПСЖ» пять раз вылетал из Лиги чемпионов в первой же стадии плей-офф. Ранее ходили слухи, что Галтье на посту главного тренера парижан может сменить бывший игрок команды Тьяго Мотта или экс-наставник Томас Тухель.