Хакими и Маркиньос не сыграют с «Брестом»

В грядущем туре чемпионата Франции «ПСЖ» будет вынужден обходиться без двух основных защитников. Капитан команды Маркиньос из-за травмы в матче с «Баварией» пробудет вне игры около десять дней. Также завтра не сыграет Ашраф Хакими, у которого обнаружены мышечные проблемы.

Напомним, завтра «ПСЖ» встретится в чемпионате Франции с «Брестом». Отрыв команды Кристофа Галтье от второго «Марселя» составляет восемь очков. Следующий чемпионский титул станет для парижан одиннадцатым в истории.

В среду «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ⅛ финала мюнхенской «Баварии» со счётом 0:3 по сумме двух матчей.