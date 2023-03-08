Президент «Барселоны» рассказал о встрече с отцом Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о встрече с отцом нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Напомним, аргентинский нападающий защищал цвета каталонского клуба с 2003 по 2021 год и на сегодняшний день является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». На счету футболиста 672 гола в 778 встречах.

«Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022. Говорили также о том, чтобы отдать дань уважения Месси, который очень любит «Барсу». Из уважения к Лео я не хочу говорить об игроке другого клуба», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Действующий контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета нынешнего года. В текущем сезоне на счету нападающего 29 матчей в футболке парижан, 18 голов и 16 результативных передач.