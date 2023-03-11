Неймар может больше не сыграть за «Пари Сен-Жермен».

Из-за травмы бразильский футболист пропустит остаток сезона. После вылета из Лиги чемпионов стало известно о планах «ПСЖ» расстаться с некоторыми игроками, в числе которых могут оказаться и звёзды. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на журналиста Ромайна Молину, руководство парижан готово отпустить Неймара и согласится выплатить ему неустойку, необходимую для досрочного прекращения сотрудничества.

Контракт нападающего рассчитан до 2025 года. В текущей кампании бразилец провёл 29 матчей за команду Кристофа Галтье, отметившись 18 забитыми мячами и 17 ассистами.