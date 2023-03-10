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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман объяснил причины провалов «ПСЖ» в Лиге чемпионов

10 Марта 2023 • 13:49 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
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11.03 17:30

Вингер «Баварии» Кингсли Коман постарался объяснить, почему «ПСЖ» часто проваливается в Лиге чемпионов. Напомним, на днях парижская команда во второй раз подряд вылетела с турнира на стадии ⅛ финала.

«Сложно сказать, многое зависит от мелких деталей. Разница, безусловно, большая. «Бавария» уже долгие годы считается грандом, а Лига чемпионов – в её ДНК», – объяснил Коман в интервью после матча с «ПСЖ».

Сам Коман является воспитанником «ПСЖ». Французская команда не смогла забить «Баварии» ни одного мяча в двух матчах ⅛ финала. Кингсли забил в ворота парижан победный мяч в первой встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кингсли Коман
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