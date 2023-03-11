«ПСЖ» объявил состав на игру с «Брестом»

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Франции «ПСЖ» предстоит сыграть в гостях с «Брестом», для команды Кристофа Галтье сейчас самое время сконцентрироваться на чемпионате после того, как она вновь не смогла пройти стадию 1/8 финала Лиги чемпионов в силу не самого удачного жребия (в прошлом году «Реал», в этом - «Бавария»). Накануне игры наставник команды объявил стартовый состав.

«ПСЖ»: Доннарумма, Серхио Рамос, Мендеш, Пембеле, Верратти, Фабиан, Данило, Солер, Заир-Эмери, Мбаппе, Месси.

Следить за событиями игры между «Брестом» и «ПСЖ» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.