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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» объявил состав на игру с «Брестом»

11 Марта 2023 • 22:22 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
1 7.50 X 5.10 2 1.40
Через 0 ч. 20 мин.

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Франции «ПСЖ» предстоит сыграть в гостях с «Брестом», для команды Кристофа Галтье сейчас самое время сконцентрироваться на чемпионате после того, как она вновь не смогла пройти стадию 1/8 финала Лиги чемпионов в силу не самого удачного жребия (в прошлом году «Реал», в этом - «Бавария»). Накануне игры наставник команды объявил стартовый состав.

«ПСЖ»: Доннарумма, Серхио Рамос, Мендеш, Пембеле, Верратти, Фабиан, Данило, Солер, Заир-Эмери, Мбаппе, Месси.

Следить за событиями игры между «Брестом» и «ПСЖ» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 

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БРЕСТ ПСЖ
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