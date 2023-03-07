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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не продаст Мбаппе в летнее трансферное окно

07 Марта 2023 • 22:57 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
11.03 23:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вряд ли сможет покинуть клуб грядущим летом.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможном уходе 24-летней суперзвезды после завершения сезона. Согласно обновлённому отчёту L’Equipe, «ПСЖ» не отпустит Мбаппе летом, даже если тот заявит о желании уйти. В клубе не задумываются о продаже француза и не планируют вести переговоры, какой бы ни была предлагаемая сумма.

Килиан Мбаппе записал себе в актив 30 забитых мячей и восемь результативных передач в 30 матчах текущей кампании. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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БРЕСТ ПСЖ
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