«ПСЖ» не продаст Мбаппе в летнее трансферное окно

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вряд ли сможет покинуть клуб грядущим летом.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможном уходе 24-летней суперзвезды после завершения сезона. Согласно обновлённому отчёту L’Equipe, «ПСЖ» не отпустит Мбаппе летом, даже если тот заявит о желании уйти. В клубе не задумываются о продаже француза и не планируют вести переговоры, какой бы ни была предлагаемая сумма.

Килиан Мбаппе записал себе в актив 30 забитых мячей и восемь результативных передач в 30 матчах текущей кампании. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.