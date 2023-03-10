Анчелотти: «Хотел бы я иметь в составе Мбаппе? Никогда не отвечу на этот вопрос»

Главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти вновь спросили на пресс-конференции о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Напомним, после вылета парижан из Лиги чемпионов в прессе вновь активизировались слухи о переезде француза на «Сантьяго Бернабеу».

«Хотел бы я иметь в составе Мбаппе? Никогда не отвечу на этот вопрос», – дал понять итальянец на пресс-конференции.

Сам Анчелотти рискует потерять свою работу к следующему сезону. Руководство «Реала» недовольно последними результатами команды. Итальянца на посту главного тренера может сменить Рауль Гонсалес, ныне возглавляющий «Кастилью».