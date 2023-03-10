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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Хотел бы я иметь в составе Мбаппе? Никогда не отвечу на этот вопрос»

10 Марта 2023 • 15:24 Комментировать
Реал Мадрид
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Эспаньол
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Через 23 ч. 45 мин.

Главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти вновь спросили на пресс-конференции о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Напомним, после вылета парижан из Лиги чемпионов в прессе вновь активизировались слухи о переезде француза на «Сантьяго Бернабеу».

«Хотел бы я иметь в составе Мбаппе? Никогда не отвечу на этот вопрос», – дал понять итальянец на пресс-конференции.

Сам Анчелотти рискует потерять свою работу к следующему сезону. Руководство «Реала» недовольно последними результатами команды. Итальянца на посту главного тренера может сменить Рауль Гонсалес, ныне возглавляющий «Кастилью».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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