«ПСЖ» всерьёз рассматривает вариант с назначением Мотты

Тьяго Мотта является серьёзным кандидатом для «ПСЖ» на замену Кристофа Галтье, которого летом могут уволить с поста главного тренера. Об этом сообщает французского издание L’Equipe.

По информации источника, работа Мотты в нынешнем сезоне во главе «Болоньи» впечатляет руководство «ПСЖ». Итальянская команда под началом бывшего полузащитника парижан сейчас идёт на восьмом месте в Серии А.

Работа Галтье может оказаться под ещё большей угрозой, если на днях «ПСЖ» вылетит от «Баварии» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Первый поединок парижане у себя дома проиграли со счётом 0:1