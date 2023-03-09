Стало известно, от чего будет зависеть возвращение Месси в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси по-прежнему не продлил истекающий контракт с клубом.

Согласно сообщениям различных ресурсов, аргентинец всё дальше от подписания нового договора с «ПСЖ». Один из вариантов продолжения карьеры для 35-летнего игрока – возвращение в «Барселону», однако этот переход будет зависеть от возможностей каталонского клуба. Как отмечает журналистка Вероника Брунати, руководство «сине-гранатовых» до сих пор не знает, каким будет потолок зарплат в следующем сезоне – именно от этого зависит возможное приглашение Месси.

В текущем сезоне лидер атаки «ПСЖ» провёл 30 матчей за команду, отметившись 18 голами и 16 ассистами.